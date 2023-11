The Railway Men S01E01: flets en cliché Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Dramatisering van chemisch ongeval in het Indiase Bophal stelt ondanks gelijkenissen met het televisiedrama Chernobyl teleur.

In de nacht van 2 op 3 december 1984 gebeurde er in het Indiase Bophal een groot chemisch ongeval bij een gigantische pesticidenfabriek. Uiteindelijk overleden er 15.000 mensen aan gassen die vrijkwamen. De tragedie staat bekend als een van de grootste industriële ongelukken uit de wereldgeschiedenis. Maar het had nog erger kunnen uitpakken: medewerkers van het nabijgelegen treinstation sommeerden treinen om door te rijden. The Railway Men is een gedramatiseerde kroniek van deze ingrijpende gebeurtenis en een lofzang op de helden die talloze mensenlevens redden.

Regisseur Shiv Rawail presenteert wat aanvankelijk oogt als een vakkundig gemaakte dwarsdoorsnede van Bophal: de camera focust zich onder meer op de stationsbeheerder (Kay Kay Menon), een machinist (Bail Khan) en een dief (Divyenndu) die het station wil beroven. De verhaallijn begint luttele uren voor het ongeval. Daardoor doet The Railway Men van meet af aan sterk denken aan die andere welbekende rampenserie Chernobyl. Er is echter ook een wezenlijk verschil tussen de twee televisiedrama’s: Chernobyl is rauw en urgent; The Railway Men oogt flets en cliché.

Een voorbeeld is de wijze waarop de Amerikaanse baas die de fabriek runt wordt voorgespiegeld; als een gewetenloze koloniaal; een vierkant personage. En als de pleuris eenmaal uitbreekt dan staat een van de leidinggevenden te snikken alsof hij in een opera zit; overacting, zoals Engelsen dat zouden noemen. Soms moet je als televisiemakers risico’s durven nemen en proberen de geplaveide wegen te vermijden. Daar slaagt Rawail niet in, waardoor The Railway Men in de categorie dertien-in-een-dozijn valt.