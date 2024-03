The Program: Cons, Cults and Kidnapping S01: eindeloze misstanden op Amerikaanse kostschool

Filmmaker Katherine Kubler werkte tien jaar aan The Program: Cons, Cults and Kidnapping: een driedelige documentairereeks waarin ze in een bijzonder traumatische passage uit haar jeugd duikt. Rond 2005 komt ze als tiener na te zijn gekidnapt terecht op Academy at Ivy Ridge, een kostschool in het noorden van de Amerikaanse staat New York. De school maakt deel uit van de WWASPS (World Wide Association of Specialty Programs and Schools): een overkoepelende instelling voor heropvoedingsinstituten. Het doel van Ivy Ridge is om ongehoorzame tieners te herprogrammeren. Dat gebeurt aan de hand van een strikt regime: de leerlingen moeten zwijgen, mogen niet naar buiten kijken en worden onderworpen aan sektarische rituelen.