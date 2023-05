The Principal: idealist probeert probleemschool te redden • Netflix , Recensie • 03-01-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Deze vierdelige miniserie, gemaakt voor de Australische zender SBS, is door Netflix opgepikt.

Als het om vakkundige gemaakte producties zoals The Principal gaat – die we hier hoogstwaarschijnlijk anders nooit te zien zouden krijgen – is dat een goede zaak.

Matt Bashir (Alex Dimitriades) wordt aangesteld als hoofd van Boxdale, een jongensschool in Sydney. Het is een middelbare school met voornamelijk allochtone, lastig opvoedbare jongens. De school, die weleens opgedoekt zou kunnen worden, kent veel ordeproblemen, agressie onderling en tegen het onderwijzend personeel, conflicten met de buurt, en crimineel gedrag. Matt weet wat het is om op zo’n school les te krijgen: hij heeft zelf ook op Boxdale gezeten.

Matt is wat we een idealist kunnen noemen, iemand die de enorme uitdaging omarmt. Een type die we in diverse gedaantes eerder hebben gezien in films als Dead Poets Society , Dangerous Minds en Stand and Deliver. Niet straffen, maar luisteren is zijn devies. Kom in contact met de leerlingen: vang ze op aan het begin van de dag met een groet en een handdruk. Maak ontbijt voor ze als ze dat thuis niet krijgen. Dat werk. Dat is even wennen voor de leerlingen, om van de soms vastgeroeste of verzuurde docenten maar te zwijgen. Maar zijn aanpak lijkt vruchten af te werpen.

De miniserie is mooi gefilmd met een voorkeur voor shots met een beperkte scherptediepte, waardoor het eerder een dromerige dan een rauw-realistische uitstraling heeft. The Principal heeft een sterke (veelal jonge) cast, waarin Mirrah Foulkes (vaste kracht in Blue-Tongue producties als Animal Kingdom en The Gift ) als agente en Aden Young ( Rectify ) als detective de bekendste gezichten zijn.

The Principal lijkt in de eerste aflevering wat al te positief in de wijze waarop het de nieuwe aanpak presenteert, maar aan die hosanna-achtige sfeer komt plotseling een eind. Daarna lijkt The Principal wat veel hooi op z’n vork te nemen. Wat begint als multiculti schooldrama ontpopt zich vervolgens namelijk ook nog eens als een whodunit met een keur aan verdachten, en een mysterie waarbij het verleden van Matt een grote rol speelt. Maar als geheel blijft het een interessante serie, waarbij het antwoord op het mysterie tot het allerlaatste moment blijft boeien.

The Principal, vanaf 1 januari te zien op Netflix