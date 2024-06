The Price of Nonna’s Inheritance: stompzinnig en flauw

Hoe moeilijk kan het zijn om iemand te vermoorden? ‘Het is toch geen kwestie van atoomsplitsing’, stelt gezinshoofd Carlo (Christian De Sica) ergens aan het begin van The Price of Nonna’s Inheritance (Ricchi a Tutti i Costi). Hij doelt op zijn schoonvader in spé, zestiger Nunzio (Antonino Bruschetta), die sinds kort een relatie heeft met zijn 87-jarige schoonmoeder Giuliana (Fioretta Mari). Carlo, zijn vrouw Anna (Angela Finocchiaro) en hun dochter Alessandra (Dharma Mangia Woods) verdenken de nieuwkomer ervan dat hij aast op Giuliana’s erfenis, naar verluidt zo’n zes miljoen euro.

Als Giuliana en Nunzio bekendmaken dat ze hun familie uitnodigen voor de bruiloft op het eiland Menorca, dan berekent Anna dat ze zo’n vier dagen hebben om Nunzio om het leven te brengen, voordat de ceremonie begint. Wat volgt laat zich omschrijven als een volstrekt stupide film. Zo gaan Alessandra in de wildernis op zoek naar giftige planten, die ze eventueel bij Nunzio in een drankje kunnen doen. En als Nunzio buiten westen is, dan plaatsen Carlo en Giuliana hem in een auto, om hem te vergassen, ware het niet dat het een elektrische auto is.

Dat is in zekere zin het abominabele niveau van de humor in The Price of Nonna’s Inheritance. Een film die het niet beter doet dan zijn voorganger The Price of Family (2022), waarin onder meer de personages Carlo en Anna ook al te zien waren. Misschien is het grootste probleem wel dat geen enkel personage iets van sympathie uitstraalt, en dat het bijna een mysterie is waarom ze elkaar als familie blijven opzoeken, aangezien ze ook over lijken durven te gaan.