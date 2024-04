The Outsider S01E01-06: de bovennatuurlijke True Detective Ziggo , Serie , Recensie • 12-01-2020 • leestijd 2 minuten • 79 keer bekeken • bewaren

Stephen King-verfilming is onvervalste – en heerlijk lijzige – Southern Gothic.

Foto credits: HBO

In een bosrijk gebied in de Amerikaanse staat Georgia wordt het bloederige stoffelijke overschot van een jongetje aangetroffen. Rechercheur Ralph Anderson (Ben Mendelsohn uit Bloodline ) heeft meteen een verdachte in het vizier: docent, honkbalcoach en modelburger Terry Maitland (Jason Bateman uit Ozark , die ook de eerste afleveringen regisseert). En daar heeft Anderson zo zijn (weinig pragmatische) redenen voor, zo blijkt gaandeweg. Hij laat Maitland ten overstaan van de hele gemeenschap tijdens een honkbalwedstrijd arresteren. Wetende dat diens reputatie daarmee permanent besmeurd zal raken. Of hij het nu gedaan heeft of niet.

Maar er is bewijs: er zijn talloze getuigen en er zijn zo’n 75 vingerafdrukken van Maitland gevonden in de buurt van het stoffelijk overschot. Dat de mogelijke dader zelf beweert die dag zestig mijl verderop aanwezig te zijn geweest op een schoolsymposium wordt door de openbaar aanklager naar het land der fabelen verwezen. Totdat Maitlands advocaat zelf met bewijs komt: een video nota bene. En ook Anderson vindt bewijs dat erop duidt dat Maitland op de betreffende dag tegelijkertijd op twee plekken was. Hier komt de theorie van de dubbelganger in het spel.

The Outsider is opnieuw – in navolging van series als Sharp Objects en True Detective – een sprekend voorbeeld van Southern Gothic. Verhalen gesitueerd in gemeenschappen waar het na zonsondergang soms spookt – letterlijk of figuurlijk.

Of zoals Anderson op een gegeven moment zegt: ‘Ik heb geen tolerantie voor het onverklaarbare.’ Maar hij zal wel moeten, wil hij de zaak oplossen. Privédetective Holly Gibney (Cynthia Erivo) verschijnt later ten tonele om Anderson te helpen, en is een personage dat ook in andere romans van King figureert. Zij symboliseert in The Outsider de vrije ziel die overal voor open staat, die de scepsis van Anderson moet wegnemen.

Zo verandert een onvervalst – en spannend gebracht – misdaaddrama langzamerhand in een nachtmerrie met bovennatuurlijke elementen. Wie goed oplet ziet hier al tekenen van in de eerste aflevering.

En over Southern Gothic gesproken: daar hoort een lijzig verhaaltempo bij. Ook The Outsider behoort tot de categorie slowburner. Dat wil zeggen: showrunner Richard Price heeft met veel vernuft Kings roman uitgesmeerd over tien afleveringen. Het duurt dus wel enkele uren voordat je er echt lekker inzit.

Een tegenargument hiervoor is dat de boeken van King (toch vaak zo’n 500+ pagina’s) ook in een speelfilm te vatten zijn. Dan mis je evenwel dat lijzige, al die zijwegen waardoor je tijdens het kijken van The Outsider toch met regelmaat als kijker in het duister tast. En dat is juist spannend.

The Outsider S01, vanaf 13 januari wekelijks bij Ziggo Movies & Series.