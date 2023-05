The OA komt terug met tweede seizoen

Netflix bestelt nieuwe afleveringen van The OA. De aankondiging ging uiteraard gepaard met een cryptisch teasertje.

Het eerste seizoen van The OA kwam bijna volledig uit het niets. Slechts een paar dagen voor de première van de serie zette Netflix plots een eerste trailer online. De serie was wereldwijd niet het succes dat het eveneens mysterieuze Stranger Things was, maar werd goed genoeg ontvangen om er nog een tweede seizoen achteraan te plakken. The OA draait om een jonge vrouw (Brit Marling), die na jarenlang vermist te zijn geweest, plots weer opduikt in haar oude woonplaats. Toen ze verdween was ze blind, maar nu kan ze op onverklaarbare wijze weer zien. De lokale inwoners reageren nogal verschillend op haar terugkeer en huidige fysieke toestand – ook omdat ze weigert te vertellen wat er met haar is gebeurd. Het eerste seizoen van The OA werd geschreven Zal Batmanglij, die daarbij hulp kreeg van Marling zelf. Batmanglij werkte eerder al met zijn actrice aan de indie-films Sound of My Voice en The East.