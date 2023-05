The Night Of S1E1: Veelbelovende remake • Recensie • 10-07-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

De nieuwe HBO-serie The Night Of toont dat – ook met oneindige observatiemogelijkheden – het soms onduidelijk blijft wat er gebeurt tussen vier muren.

De nacht begint zo beloftevol, in de eerste aflevering van HBO-serie The Night Of. Nasir ‘Naz’ Khan sluipt het huis uit, om in de taxi van zijn vader naar het feestje downtown te rijden dat zijn strenge ouders hem verboden hebben. Maar bij dat feestje zal de immigrantenzoon nooit aankomen. Onderweg komt de verleiding op zijn pad, in de vorm van een mysterieuze jonge vrouw die ongevraagd de taxi binnenstapt. ‘Naar het strand.’ De grimmige beelden van nachtelijk New York en de onheilspellende intromuziek doen je aftellen tot het moment dat het misgaat. En ja, mis gaat het.

Want drank, drugs en een onenightstand later ontwaakt Nasir aan de keukentafel in het Upper West Side appartement van de vrouw. De eerder die nacht uitgesproken woorden – ‘vannacht voelt anders’ – blijken profetisch; zij ligt doodgestoken in bed. Wat is er in die paar uur gebeurd? Daarover gaat het eerste seizoen van HBO-serie The Night Of , een remake van het Britse Criminal Justice (2008-2009).

De eerste aflevering is veelbelovend. Niet alleen door het sterke spel van detective Dennis Box (Bill Camp). Als kijker word je op het verkeerde been gezet; het ene moment kijk je naar een nachtelijk puberavontuur, dan naar een whodunnit. En hoewel alles wijst op Nasir (gespeeld door Riz Ahmed) als moordenaar, doet zijn sterk gespeelde goeiige karakter je twijfelen. Al helemaal als hij op Lucia de B.-achtige wijze: ‘Ik heb het niet gedaan!’ uitschreeuwt op het politiebureau.

De makers van de serie (Steven Zaillian en James Marsh) doen er nog een schepje bovenop door constant beelden van beveiligingscamera’s die de hoofdpersoon registreren door de aflevering te monteren. Alsof ze willen zeggen dat zelfs in het tijdperk van oneindige technologische mogelijkheden op het gebied van observatie het soms onduidelijk blijft wat er precies gebeurd is tussen vier muren. Zoals ook in deze weekendnacht in de slaapkamer van een jonge vrouw in de Upper West Side.