The Nest S01E01: Schotse thriller rondom het verlangen naar ouderschap NPO , Serie , Recensie • 04-02-2021 • leestijd 3 minuten • 264 keer bekeken • bewaren

Met Line of Duty’s Martin Compston.

Foto credits: BBC

‘We kunnen haar leven veranderen, en zij de onze.’

Hoever ga je om te krijgen wat je wil? Dat is de vraag in de nieuwste psychologische thriller The Nest van de BBC. De miniserie is bedacht door BAFTA-winnaar Nicole Taylor en speelt zich af in Glasgow, Schotland. The Nest volgt een trend in het verkennen van morele onderwerpen met de Schotse hooglanden als achtergrond. Waar The Cry over moederschap en giftige mannelijkheid ging en The Victim over rehabilitatie, gaat The Nest in op onvruchtbaarheid, draagmoederschap, sociale mobiliteit en klassenverschil.

Het ogenschijnlijk perfecte echtpaar Emily en Dan Docherty (Martin Compston, Line of Duty en nu eindelijk met zijn eigen Schotse accent) praten bellend over babynamen. Wanneer Emily (Sophie Rundle, Peaky Blinders ) ophangt (van het handsfree telefoontje) rijdt ze per ongeluk iemand aan. Als ze uitstapt vindt ze een tienermeisje in een verhitte discussie met een man (James Harkness, The Victim). Emily denkt dat het meisje hulp nodig heeft om uit deze benarde situatie te komen en biedt aan om haar af te zetten bij het ziekenhuis. Echter stapt Kaya (Mirren Mack, Sex Education ) al eerder uit.

De volgende dag zoekt zij Emily op bij de school waar zij muziekdocente is – Emily vraagt gek genoeg niet hoe Kaya wist waar ze werkte. Ze brengt haar naar het ziekenhuis waar ze Kaya zegt te vragen naar haar schoonzus Hilary. Tijdens het onderzoek krijgt Hilary (Fiona Bell) een miskraam. Wanneer Kaya doorheeft dat de schoonzus de draagmoeder was voor het in haar ogen succesvolle echtpaar, bedenkt ze dat zij wel draagmoeder voor hen wil zijn.

Na jarenlang verdriet te hebben gehad van onvruchtbaarheid, miskramen, mislukte IVF-behandelingen en nu het draagmoederschap, staat Dan op het punt de wens om eigen kinderen te hebben op te geven, en stelt hij voor om het te laten rusten en verder te gaan. Emily kan dit niet en wil koste wat kost hun laatste bevroren embryo gebruiken. Maar Kaya weet Emily’s kwetsbaarheid op een manipulatieve manier te bespelen en het idee te planten dat zij voorbestemd is om hun kindje te dragen. Dan, argwanend naar Kaya’s motieven, zoekt nog tevergeefs online naar buitenlandse mogelijkheden en stemt uiteindelijk toch in met zijn Emily’s wens.

Het sublieme acteerwerk van de jonge Mirren Mack bouwt de spanning op. Ze zoekt de grenzen op tussen 'onschuldig slachtoffer van het systeem met rebelse kant' en 'ijskoude psychopaat'.

Kaya zegt dat ze in het systeem was opgenomen omdat haar moeder niet meer voor haar kon zorgen. Als Dan vraagt waarom antwoordt ze: ‘Dood, een extreem gewelddadige dood.’ En door de onthulling aan het einde van de aflevering over waar Kaya echt verbleef, en een shot van een ander personage dat naar de bodem van de rivier zinkt, moet je je na de eerste aflevering afvragen of Kaya niet een psychopaat is en iets te maken heeft met de twee moorden.

The Nest S01, vanaf 29 januari 2021 in zijn geheel op NPO Plus, en vanaf 5 februari wekelijks op NPO 2 en NPO Start