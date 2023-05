The Man in the High Castle S2/E1: spelen met het verleden • Amazon , Recensie • 03-02-2017 • leestijd 3 minuten • bewaren

Het is 1962. Wat vroeger de VS was is door Nazi-Duitsland en Japan na hun overwinning in de Tweede Wereldoorlog in 1947 in tweeën gedeeld. Welkom in de alternatieve geschiedenis van The Man in the High Castle.

Altijd leuk, What if…? vragen. Die waarin wordt uitgegaan van een overwinning van de As-mogendheden bestaan in de literatuur al vrij lang. Fatherland (1992) van Richard Harris en Resistance (2011) van Owen Sheers zijn voorbeelden die verfilmd zijn. Het boek The Man in the High Castle van Philip K. Dick stamt al uit 1962, het jaar waarin het verhaal zich ook afspeelt.

Dick, wiens boeken leidden tot de films als Blade Runner , Total Recall en Minority Repor t, schetst een wereld waarin de VS na de capitulatie is opgedeeld in een door Duitsland gecontroleerd gedeelte in het oosten en een door Japan bezet westelijk gedeelte. De Rocky Mountains bevindt zich als neutrale zone hiertussen. Wie zien 15 jaar na het einde van WO II niet alleen de spanningen tussen Japan en Duitsland snel toenemen, maar spelen ook enkele filmrollen een grote rol. Op een ervan is opvallend genoeg een overwinning van de Geallieerden te zien. Zowel de nazi's, de Japanners, als het verzet zijn hard hiernaar op zoek. De maker ervan staat alleen bekend als 'The man in the high castle'.

Seizoen twee gaat naadloos verder in het klimaat van dubbelspel en wantrouwen waar seizoen een was gebleven. Het blijft fascineren, de alternatieve wereld die geschetst wordt. De nazisymbolen in het Amerikaanse landschap. De Japanse billboards in San Francisco. Berlijn dat is gebouwd zoals Albert Speer dat ooit had gedroomd. Maar wat is er nou echt gebeurd? Hoe ontvouwt het conflict tussen de voormalige bondgenoten zich verder? En wat betekenen die films nou precies?

Belangrijk hierin zijn de vele personages, waarbij vaak weinig ruimte is voor zwart en wit, goed en fout. Niet elk personage of verhaallijntje is hierbij even goed uitgewerkt of interessant. Juliana is wat flegmatiek en haar constante gefluister irriteert soms. Dubbelspion Joe is zo ontzettend all american dat-ie eigenlijk weer saai is, ondanks de karakterontwikkelingen die hij doormaakt. Daar staan interessante personages tegenover als de Japanner Tagomi, de vleesgeworden ambivalentie en de man wiens visioenen niet onderdoen voor de filmrollen, en de harde Amerikaanse SS-er en ‘family man’ John Smith.

Er gebeurt veel in de opmaat voor seizoen twee en het tempo ligt hoog. We krijgen een glimp van het Berlijn van de overwinnaar, maken eindelijk kennis met The man in the high castle, zien de obsessie die Hitler met hem heeft, en krijgen alle personages op een veelvoud aan locaties te zien. Deze Amazon-serie (waarom is in Nederland alleen het eerste seizoen te streamen?) is een degelijk gemaakte, spannende thriller in een setting die even herkenbaar als vreemd is. In een alternatieve geschiedenis waarbij het steeds duidelijker wordt dat we moeten spreken van geschiedenissen.

The Man in the High Castle S2, vanaf 3 februari de eerste aflevering op Amazon Prime (wereldwijd), vanaf 10 feburari het hele tweede seizoen