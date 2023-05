The Man in the High Castle S2 komt op 10 februari naar Amazon

Het tweede seizoen van The Man in the High Castle komt naar Nederland. Amazon geeft de nieuwe reeks op 10 februari ook bij ons vrij.

In Amerika ging het tweede seizoen van de Emmy-winnende serie vorig jaar in december al in première, maar deze maand komen de nieuwe afleveringen naar alle andere landen waar Amazon Prime nu beschikbaar is. Als voorproefje komt de eerste aflevering al op 3 februari online, waarna de overige negen afleveringen op 10 februari worden toegevoegd. The Man in the High Castle is gebaseerd op het boek van Philip K. Dick (Blade Runner), dat in 1962 de Hugo Award wist te winnen. Het laat een alternatieve toekomst zien, waarin de Geallieerden de Tweede Wereldoorlog verloren. Terwijl Duitsland en Japan de grootste wereldmachten zijn geworden, is er nog één neutrale zone, waar de mysterieuze Man in the High Castle zich schuilhoudt. Het titelpersonage was in het eerste seizoen nog niet te zien, maar wordt in de nieuwe reeks gespeeld door Stephen Root