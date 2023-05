The Leftovers S3 onthult eerste beelden • Nieuws • 26-01-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Het einde is nabij in het derde seizoen van The Leftovers. Zender HBO gaf de eerste beelden vrij.

Het teasertje ging tevens gepaard met een releasedatum. De afsluitende reeks van de serie van Damon Lindelof ( Lost ) trapt af op 16 april. Voorgaande jaren ging in april altijd een nieuw seizoen van Game of Thrones van start, maar nu de productie van die show vertraging opliep, is er plek vrijgekomen voor The Leftovers. De serie speelt zich af in een wereld, waarin plots 140 miljoen mensen – ongeveer 2% van de wereldbevolking – op mysterieuze wijze van de aardbodem zijn verdwenen. Het allereerste seizoen werd gebaseerd op het gelijknamige boek van Tom Perrotta, ook nog steeds bij de tv-incarnatie betrokken als schrijver, maar inmiddels bevindt de show zich op onbekend terrein. Het tweede seizoen speelde zich af in Texas en de setting voor de laatste reeks is Australië. De namen in de cast bleven echter voor een groot deel hetzelfde.

Lindelof en Perrotta hebben tot op heden nog niets prijsgegeven over de verhaallijn voor het derde een laatste seizoen. Wel weten we dat de Nederlandse actrice Katja Herbers , bekend van Divorce , in de nieuwe reeks een gastrol zal vertolken.