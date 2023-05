The Leftovers S3 heeft nieuwe teaser trailer

HBO debuteerde een nieuw voorproefje op het derde seizoen van The Leftovers. De laatste reeks gaat in april van start.

Het eerste seizoen van The Leftovers werd gebaseerd op het boek van Tom Perrotta, die samen met scenarist Damon Lindelof ( Lost , Prometheus ) verantwoordelijk was voor de tv-adaptatie. Inmiddels bevindt de show zich op onbekend terrein, want de verhaallijnen van seizoen twee en drie werden speciaal voor televisie bedacht. The Leftovers speelt zich af in een wereld, waarin 140 miljoen mensen – ongeveer 2% van de wereldbevolking – op mysterieuze wijze van de aardbodem zijn verdwenen. De setting van het vorige seizoen was Texas, maar in de laatste reeks verplaatst de actie zich naar Australië. In de nieuwe teaser zien we hoe Kevin (Justin Theroux) en Nora ( Carrie Coon ) zich klaarmaken voor hun reis down under , terwijl op het vliegveld een omroepster het einde van de wereld aankondigt. In het laatste seizoen van de serie zal tevens een nieuw personage gespeeld door Katja Herbers ( Divorce ) geïntroduceerd worden.