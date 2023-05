The Leftovers gaat april 2017 weer van start

HBO heeft eindelijk bekend gemaakt wanneer het derde seizoen van The Leftovers begint. De afsluitende reeks gaat april 2017 van start.

In de voorgaande jaren was het altijd Game of Thrones dat in april aftrapte met een nieuw seizoen. De productie voor de zevende reeks van die serie liep echter vertraging op en dus is er een plek vrijgekomen voor The Leftovers. De serie speelt zich af in een wereld, waarin plots 140 miljoen mensen – ongeveer 2% van de hele wereldbevolking – op mysterieuze wijze van de aardbodem zijn verdwenen. Het eerste seizoen werd door showrunner Damon Lindelof ( Lost ) gebaseerd op het gelijknamige boek van Tom Perrotta. Het tweetal bedacht het tweede en derde seizoen speciaal voor televisie. Vooral het tweede seizoen – waarin de boel flink werd omgegooid en de actie zich verplaatste van New England naar Texas – kon daarbij rekenen op goede kritieken. Het derde seizoen zal zich afspelen in Australië, hoewel het grootste gedeelte van de cast weer gewoon behouden is gebleven. Onze eigen Katja Herbers ( Divorce ) krijgt een gastrol.