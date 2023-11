The Killer: beheerste stijloefening in klinische afstandelijkheid

Het is helaas het gevaar van hoge verwachtingen. Wanneer je hoort dat regisseur David Fincher (Zodiac, Gone Girl) en scriptschrijver Andrew Kevin Walker voor het eerst sinds Se7en weer de handen ineenslaan, dan is de kans ook wel heel groot dat je toch een beetje teleurgesteld zal zijn.

The Killer, naar de gelijknamige graphic novel van Alexis Nolent en Juc Jacamon, volgt het leven van een naamloze huurmoordenaar (Michael Fassbender, Prometheus, X-Men: First Class). Dat leven is minder spectaculair dan gedacht. Het is, zo vertelt hij ons zelf in een voice-over, vooral een kwestie van wachten. Heel veel wachten. Daarnaast moet een goede huurmoordenaar juist zorgen voor zo min mogelijk sensatie. En ondergetekende is, al zegt hij het zelf, een hele goede huurmoordenaar.