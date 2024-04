The Jinx - Part Two S01E01-03: overdonderende onthullingen HBO Max , Documentaire , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© HBO

Documentairemaker Andrew Jarecki toont met tweede deel dat er nog genoeg te vertellen valt over seriemoordenaar Robert Durst.

Eindigde de zesdelige documentairereeks The Jinx (2015) niet met een bekentenis? Terwijl vastgoedmagnaat Robert Durst werd geïnterviewd door documentairemaker Andrew Jarecki, ging hij even naar het toilet. Wat hij niet doorhad was dat hij zijn microfoon nog om had. En toen volgden die legendarische woorden: ‘Ik heb ze allemaal vermoord.’

Oftewel, de kijker wist toen na zes afleveringen genoeg. Het proces tegen Durst kreeg de jaren daarna nog wel aandacht in de media. Die zaak ging vooraf aan een zoektocht naar de seriemoordenaar. Maar is dat genoeg voer voor een tweede reeks? Het antwoord op die vraag is een onomwonden ja. Ditmaal gaat Jarecki niet op zoek naar een antwoord op de waaromvraag, maar wil hij weten hoe Durst al die jaren op de aarde kon rondlopen zonder gearresteerd te worden. Dat begint met de vermissing van zijn echtgenote Kathie McCormack in 1982.

© HBO

Jarecki houdt die zaak opnieuw tegen het licht. Hij spreekt onder meer de officier van justitie die de zaak tegen Durst opneemt in 2020. Hij spreekt intimi van Durst. Hij gebruikt een keur aan opgenomen telefoongesprekken. Wat boven komt drijven is opnieuw stuitend. Een samenvatting: Durst liet zich decennialang omringen door gewetenloze mensen die zijn kwade daden tolereerden vanwege zijn vermogen. Ze aasden op zijn geld en keken de andere kant uit. Exemplarisch hiervoor is dat hij voor een eerdere moordzaak, waarvoor hij werd vrijgesproken, zelfs een vriendschap cultiveert met een jurylid (!).

© HBO

Mensen willen graag in zijn nabijheid verkeren, zélfs de mensen die hem achter slot en grendel proberen te krijgen. In die zin is het tweede overdonderende deel van The Jinx een akelig portret van Amerika, waar klassenjustitie de norm is en waar mensen met miljarden enigszins boven de wet staan. Ondanks het feit dat Durst al niet meer leeft, laat hij een gruwelijke erfenis achter, die Jarecki met verve, stukje bij beetje, ontrafelt.