The Jim Gaffigan Show S2E1-2: Kan het nog absurder? • Recensie • 20-06-2016

In het nieuwe seizoen lijken de geestige waanvoorstellingen van Jim Gaffigan steeds meer op het surrealisme van Louis C.K.

De ietwat corpulente stand-up comedian Jim Gaffigan staat bekend om zijn beschaafde grappen over het gezinsleven en zijn eetverslaving. Tot vorig jaar woonde hij met vrouwlief Jeannie en vijf kinderen in een tweekamerappartement in New York. Deze periode van passen en meten staat centraal in de sitcom, die hij samen met zijn vrouw schrijft.

Het olijke echtpaar legt de lat in het tweede seizoen nog hoger. Ze nemen afstand van de iets conventionelere stijl van het eerste seizoen. De grens tussen feit en fictie wordt opgerekt, net als in de bewierookte komedieserie Louie , van Louis C.K. De kijker wordt meegesleept in Gaffigans hallucinaties.

Zoals in de scène waarin Jeannie haar man opzoekt in de gevangenis. ‘Is het daar net zoals in Orange is the new black ?’ Gaffigan zit vast in zijn droom vanwege een onschuldige tweet over nagellak – een grap die voor veel vrouwen aanstootgevend blijkt. Tussendoor verschijnt Macaulay Culkin telkens uit het niets. De jeugdacteur uit Home Alone maakt zo een sport van cameo’s.

The Jim Gaffigan Show is ook populair onder komieken. In de eerste twee afleveringen komen Jerry Seinfeld, Artie Lange en Gilbert Gottfried voorbij. Ligt dat aan het zo nu en dan ijzersterke niveau? Of misschien toch aan de aaibaarheid van Gaffigan? Daarnaast weet Gaffigan toch ook te ontroeren. De eerste aflevering, die werd uitgezonden op vaderdag, draagt hij op aan het vaderschap.

The Jim Gaffigan Show S2, vanaf 19 juni op TV Land