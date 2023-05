The Ivory Game: gelikte beelden, ontnuchterende statistieken • Netflix , Recensie • 07-11-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

The Ivory Game is een indringende waarschuwing over de doodstrijd van wilde olifanten.

‘Ik weet niet of het ooit een verschil gaat maken, en of we genoeg doen, maar we moeten het proberen,’ stelt natuurbeschermer Craig Millar nadat hij op de hoogte is dat een geliefde wilde olifant werd afgeslacht door stropers. Het is de rode draad in de nieuwe Netflix-documentaire The Ivory Game.

The Ivory Game is het project van producer, milieuactivist en Oscarwinnende acteur Leonardo Dicaprio. De documentaire past in het rijtje van The Cove (2009), massamoord van dolfijnen in Japan, en Blackfish (2013), de invloedrijke exposé van orka’s in gevangenschap. The Ivory Game verkent de grenzen en vergaande gevolgen van de jacht en handel op wilde olifanten. Het gaat om een groot wereldwijd (illegaal) netwerk van ivoorhandel omringd door corruptie en geweld.

Coregisseurs Kief Davidson en Richard Ladkani tonen in de documentaire ontnuchterende statistieken. In de laatste vijf jaar zijn meer dan 150.000 olifanten gedood voor hun ivoor. De olifantenpopulaties in West- en Centraal Afrika zijn gedecimeerd en de handel heeft zich nu verspreid naar Oost en Zuidelijk Afrika. Criminele netwerken smokkelen het ivoor in China waar het wordt verwerkt tot luxe artikelen. Het is een vicieuze cirkel van winst: Hoe minder olifanten er zijn in de wereld des te waardevoller hun ivoor wordt.

Beelden van verborgen camera’s laten zien hoe activisten infiltreren op de Chinese zwarte markt en hoe wetshandhavers in Afrika invallen ondernemen met wapens en nachtkijkers. Een kanttekening: de documentaire toont geïsoleerde dramafragmenten zonder ze gedetailleerd uit te werken. Of het nu gaat om de introductie van de mysterieuze schurk, dé olifantenstroper Boniface Malyango of een Chinese onderzoeker wiens verborgen camera ontdekt wordt.

We zien het harde werk van parkopzichters, natuurbeschermers en activisten die undercover hun leven riskeren om de illegale verkoop tegen te gaan maar stelt dat uiteindelijk alleen de overheid de ivoorhandel kan stoppen. De Verenigde Staten heeft, sinds juli 2016, een bijna volledig verbod op de commerciële handel van ivoor, en totdat China hetzelfde onderneemt blijft de markt gedijen.

The Ivory Game is een waardevolle documentaire die toont dat hebzucht te gronde ligt aan de doodstrijd van wilde olifanten.

The Ivory Game, vanaf 4 november op Netflix