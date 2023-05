The Investigator: A British Crime Story S1: docureeks van vreemde zaak • Netflix , Recensie • 14-01-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

De documentairereeks The Investigator: A British Crime Story reconstrueert een hele vreemde zaak, waarbij de gruwelijke gevolgen huiselijk geweld hard binnenkomt.

The Investigator: A British Crime Story is een 4-delige true crime documentaireserie, bedacht door Simon Powell. De reeks neemt de kijker mee naar 1985, om de mysterieuze verdwijning van de toen 40-jarige Carole Packman op te lossen. Haar man Russell Causley zit een levenslange gevangenisstraf uit voor haar moord.

Carole Packman verdween spoorloos in juni 1985. Ze liet een briefje voor haar man en dochter achter met haar trouwring, maar werd door hem als vermist opgegeven. Toen haar man tien jaar later opgepakt werd voor fraude keek de politie opnieuw naar de verdwijning van Carole en legde Russell Causley een bekentenis af voor de moord op zijn vrouw.

Ondanks zijn bekentenis heeft hij ruim 30 jaar gezwegen over wat er is gebeurd en waar haar lichaam is. Dit heeft een enorme impact op hun dochter en zij heeft daarom voormalig rechercheur Mark Williams-Thomas benaderd om haar te helpen bij het vinden van antwoorden en haar nachtmerrie af te sluiten. Williams-Thomas ken je misschien als de man achter de ontmaskering van BBC presentator Jimmy Savile als een van de beruchtste pedofielen van het Verenigd Koninkrijk.

Door interviews met de buren, vrienden van Russell Causley en professionals die destijds aan de zaak werkten, komen er nieuwe aanwijzingen aan het licht. Williams-Thomas reist ook af naar Canada wanneer blijkt dat de voormalige minnares van Russell Causley, Patricia, Carole's identiteit heeft aangenomen om daar te werken. De onderzoeker heeft zelfs een nieuwe bekentenis van Russell Causley los weten te krijgen via briefcontact.

‘Hoe meer ik te weten kom, hoe vreemder de zaak wordt,’ aldus Williams-Thomas. Een vreemde zaak is het zeker, waarbij bovendien de gruwelijke en emotionele gevolgen van fysiek en mentaal huiselijk geweld hard binnenkomt. The Investigator is het Britse antwoord op de true crime trend, maar wordt minder sensationeel in beeld gebracht dan bijvoorbeeld Making a Murderer.

The Investigator: A British Crime Story, vanaf 13 januari op Netflix