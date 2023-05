The Inhumans strikt Roel Reiné als regisseur

Marvel en ABC hebben een regisseur voor The Inhumans. Roel Reiné neemt de eerste twee afleveringen voor zijn rekening.

Marvel en ABC zullen voor de productie van The Inhumans gaan samenwerken met IMAX, waarbij de hele serie wordt opgenomen met IMAX-camera’s. De eerste twee afleveringen zijn daarbij nog eens extra belangrijk, want deze krijgen een exclusieve voorpremière in de bioscoop, waar ze vertoond worden op IMAX-schermen. Reiné mag ze daarom van een ‘cinematic look’ gaan voorzien. De Nederlander won eind jaren negentig een Gouden Kalf voor zijn eerste bioscoopfilm The Delivery. Recentelijk regisseerde hij Frank Lammers in het historische epos Michiel de Ruyter, dat nu te zien is op Netflix. In Amerika schoot hij eerder een aantal films met acteurs als Mickey Rourke, Danny Trejo en Steven Seagal en regisseerde hij tevens een aflevering van de piratenserie Black Sails . Het eerste seizoen van The Inhumans bestaat uit 10 afleveringen en verschijnt in september op tv. De serie staat los van Agents of SHIELD, dat eveneens te zien is op ABC.