The Hunters: tweede seizoen van Zweedse misdaadserie te zien bij Canvas

Het tweede seizoen van The Hunters gaat op zaterdag 6 januari, na de première van The Suspect, van start op de Belgische televisie bij Canvas. De Zweedse misdaadserie (hier aangekondigd als kortweg Hunters) volgt de (oud-)rechercheur Erik Bäckström (Rolf Lassgård), die in het tweede seizoen achtervolgd wordt door een oude zaak, wanneer de ooit voor moord veroordeelde Joar Särn (Simon J. Berger), die toen zelf een bekentenis aflegde, weet te ontsnappen tijdens een escort door de bossen. Bäckström, die destijds aan de zaak werkte, wordt daardoor gedwongen om zijn oude onderzoek nog eens goed onder de loep te nemen. Overigens is het zesdelige tweede seizoen van The Hunters nu tevens in zijn geheel beschikbaar op NPO Plus.