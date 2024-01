The Hunt for Raoul Moat S01: indringend en geëngageerd waargebeurd drama NPO , Serie , Recensie • 05-01-2024 • leestijd 2 minuten • 7700 keer bekeken • bewaren

© ITV / BritBox

Scenarist Kevin Sampson giet het waargebeurde verhaal van de klopjacht naar een wraakzuchtige Brit in de vorm van een sociaal-realistisch drama.

Het is 2010. In Birtly wordt de 22-jarige Samantha Stobbart (Sally Messham) voortdurend telefonisch lastiggevallen door haar gedetineerde ex Raoul Moat (Matt Stokoe). De oud-uitsmijter en hovenier, die is veroordeeld voor de mishandeling van een 9-jarig kind, staat bekend om zijn agressieproblemen. Hij staat op het punt vrij te komen, en de bedreigingen die hij naar Stobbart uit belanden ook bij de politie. Door een ongelukkige samenloop van omstandigheden wordt daar niets meegedaan. Dus krijgt Moat, die op 1 juli wordt vrijgelaten, op 3 juli alle gelegenheid om een bloedbad aan te richten.

Scenarist Kevin Sampson bewerkte dit waargebeurde verhaal tot een aangrijpend drieluik, dat in de kern draait om vrouwenhaat. Moat kan het niet verkroppen dat zijn ex een nieuwe vriend heeft. Op het moment dat hij van haar verneemt dat hij een politieagent is, slaan alle stoppen door. Dat blijkt overigens een leugen – Stobbart hoopt haar ex daarmee af te schrikken. Het tegendeel blijkt waar. Met een afgezaagd jachtgeweer poogt Moat met het echtpaar af te rekenen. Later vermoordt hij een politieagent. Dat leidt tot de grootste klopjacht uit de Britse geschiedenis. En het verhaal heeft ook een staartje: Moat blijkt handlangers te hebben, die een aparte rol spelen in deze gruwelijke tragedie.

© ITV / BritBox

Sampson en regisseur Gareth Bryn gieten dit alles, zoals de Britse traditie betaamt, in een sociaal-realistische mal. The Hunt for Raoul Moat is een geëngageerd en indringend drama dat bovenal een probleem in de Britse samenleving blootlegt met mannen die zich gaandeweg ontwikkelen tot tikkende tijdbommen. Daar moet iets aan worden gedaan, signaleren Sampson en Bryn.