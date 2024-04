The Hijacking of Flight 601 S01E01-02: ideale combinatie van melodrama én thriller Netflix , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Vanuit het perspectief van een stewardess is in spannend drama te zien hoe twee jonge mannen in 1973 een Colombiaans vliegtuig kapen.

Aan het einde van elke aflevering van The Hijacking of Flight 601 (Secuestro al vuelo 601) drukken de makers de kijker steevast op het hart dat de serie een dramatisering is van een waargebeurd verhaal. Oftewel: veel van de feiten kloppen; veel personages en hun handelingen komen uit de koker van de scenaristen. Dat levert in dit geval een geslaagde combinatie op van conventies uit de Latijns-Amerikaanse telenovela (sappige en smeuïge melodramatische scènes) en de thriller (twee onrustige knapen die een lijnvliegtuig kapen).

Het verhaal speelt zich af in 1973, tijdens het ‘gouden tijdperk’ van vliegtuigkapingen. Toen communisten en andere vrijheidsstrijders met regelmaat vliegtuigen kaapten en om lieten vliegen naar Cuba, waar ze vaak welkom waren. The Hijacking of Flight 601 draait om een van de langstdurende vliegtuigkapingen uit de Latijns-Amerikaanse geschiedenis. De plot wordt getoond vanuit het perspectief van de Colombiaanse stewardess Edie (Mónica Lopera), die vlucht 601 (van Bogota naar Medellín) aanvankelijk door toedoen van haar kinderen mist. Wanneer ze uiteindelijk op haar werkplek, op de luchthaven van Bogota, aankomt krijgt ze haar ontslag.

Maar wanneer blijkt dat de vlucht waarop zij zat slechts is uitgerust met een groentje die tijdens de kaping ook nog eens flauwvalt, besluit Edie’s baas haar weer aan te nemen. Edie mag met haar beste vriendin tijdens een tussenlanding in Medellín aan het werk in het gekaapte vliegtuig, dat tegen die tijd alweer een andere bestemming heeft: Aruba. Twee jonge en zwaar bewapende mannen houden 43 passagiers onder schot. Maar naast die angstwekkendere scènes is er in The Hijacking of Flight 601 ook ruimte voor scènes waarin racisme, pesterij op de werkvloer, zwoele affaires en andere nijpende zaken van toen en nu voorbijkomen.

The Hijacking of Flight 601 valt niet in de valkuil waar veel historische drama’s in belanden: de serie neemt zichzelf wel serieus, maar zoekt ook naar ademruimte en wil niet alleen op lineaire wijze de gebeurtenissen in het vliegtuig tonen. Dat blijkt een uitstekende zet.