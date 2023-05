The Handmaid’s Tale onthult eerste promo

Mannen maken de dienst uit in de eerste teaser voor The Handmaid’s Tale. De hoofdrol in de nieuwe serie van Hulu is voor Elisabeth Moss.

Het drama speelt zich af in een post-apocalyptische toekomst. De aarde is getroffen door een aantal natuurlijke rampen en kinderen worden er nog amper geboren. In een totalitaire maatschappij genaamd Gilead hebben vrouwen niets meer te vertellen. Ze worden gezien als eigendom van de staat en mogen enkel nog werken als bedienden voor de mannelijke machthebbers. Moss is in de serie te zien als Offred, een bediende in het huishouden van Watersford (Jospeh Fiennes). Offred is een van de weinige vrouwen die nog wel kinderen kan krijgen en wordt daarom gebruikt als boegbeeld voor een nieuwe campagne die de herbevolking van Gilead moet stimuleren. Alexis Bledel ( Gilmore Girls ) en Samira Wiley ( Orange Is the New Black ) spelen twee van haar vriendinnen / collega’s.