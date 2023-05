The Grand Tour S01 E01: snelle auto’s, slappe grappen • Amazon , Recensie • 21-11-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Na hun luidruchtige vertrek bij de BBC is het Top Gear-trio – Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May – terug op Amazon Prime.

Toen Top Gear-heethoofd Jeremy Clarkson begin dit jaar na zijn zoveelste divagedrag werd ontslagen door de BBC volgden zijn kompanen Richard Hammond en James May hem al snel. Top Gear kreeg vervolgens met nieuwe presentatoren Chris Evans en Matt LeBlanc een opfrisbeurt die slecht uitpakte: binnen vijf afleveringen waren de toch al tegenvallende kijkcijfers gehalveerd.

Het oorspronkelijke Top Gear-trio mag nu op Amazon Prime in drie seizoenen van 12 afleveringen weer flink uit de bocht vliegen. In de eerste aflevering verruilt Clarkson regenachtig Engeland voor een Californische woestijn waar hij in een blauwe Mustang doorheen scheurt op de tonen van I Can See Clearly Now. Al snel wordt hij vergezeld door Hammond en May, eveneens in Ford Mustangs. In een tent beginnen ze voor een goedlachs Amerikaans publiek vervolgens met hun traditionele wedstrijdjes ver pissen en vliegen afvangen – want ook de rolverdeling is hetzelfde gebleven.

Die tent is overigens het enige low budget aan The Grand Tour, want per aflevering is 5 miljoen euro beschikbaar. In de eerste aflevering worden wedstrijdjes gedaan met hybride auto’s van rond de miljoen pond en de vooruitblik belooft stunts met tanks en helikopters: meer Fast & Furious dan Top Gear dus.

Hopelijk pakken die stunts beter uit dan de slappe grappen in de eerste aflevering: vooral de slapstick met beroemde gasten die telkens ‘overlijden’ voor ze de tent kunnen bereiken, sloeg dood. De boys are back, de toys are back, maar de schwung nog niet.

The Grand Tour S1, vanaf 18 november op Amazon Prime