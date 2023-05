The Grand Tour nam special op in Namibië • Nieuws • 28-12-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Op de valreep van 2016 komen de makers van The Grand Tour met een heuse special. Bekijk een voorproefje op de tweedelige aflevering.

De special luistert naar de titel 'The Beach (Buggy) Boys' en werd opgenomen in Namibië. De trailer laat zien hoe presentatoren Jeremy Clarkson, James May en Richard Hammond het ongelijk van hun producent Andy Wilman proberen te bewijzen. Wilman beweert namelijk strandbuggy’s vreselijk zijn en dus laat het drietal een aantal exemplaren op maat maken om deze vervolgens in de woestijn te testen. De special bevat in tegenstelling tot de voorgaande afleveringen geen studio-onderdeel in de speciale Grand Tour-tent. Het eerste deel is vanaf 30 december te streamen bij Amazon en het tweede deel wordt een dag later vrijgegeven op 31 december. De reguliere afleveringen gaan weer verder op 6 januari, wanneer de mannen zich in Duitsland begeven in Stuttgart. Later volgen nog afleveringen in onder meer Amerika en Schotland.