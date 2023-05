The Grand Tour breekt record voor Amazon • Nieuws • 23-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De première van The Grand Tour is de meest gestreamde aflevering uit de stal van Amazon. De serie verbrak het record van The Man in the High Castle.

Net als Netflix weigert Amazon om exacte kijkcijfers vrij te geven, maar volgens de dienst is de eerste aflevering sinds de release op 18 november al miljoenen keren bekeken. In het nieuwe autoprogramma reist Jeremy Clarkson samen met zijn oude Top Gear -collega’s de hele wereld over. De eerste aflevering, waarin de heren te vinden waren in Californië, was tot nu toe enkel te zien in Engeland, Duitsland, Australië, Japan en de Verenigde Staten. Toch kunnen we The Grand Tour binnenkort ook in Nederland verwachten. In december zal Amazon Prime namelijk wereldwijd beschikbaar worden gesteld in meer dan 200 landen, iets dat Clarkson vorige week zelf bekend maakte via social media. Bovendien werd er ook een (gedeelte van een) aflevering opgenomen in Nederland; vorige maand waren de makers namelijk te vinden in Rotterdam

Lees hier onze recensie van The Grand Tour . Het eerste seizoen zal bestaan uit in totaal 12 afleveringen. De exacte datum waarop Amazon Prime naar Nederland komt is nog niet bekend, maar in de tussentijd kun je ons artikel over de eigenzinnige keuzes van de streamingdienst nog eens teruglezen.