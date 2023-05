The Good Wife spin-off wordt The Good Fight • Nieuws • 02-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

CBS onthulde dat hun aankomende spin-off van The Good Wife de titel The Good Fight meekrijgt. De productie is inmiddels begonnen in New York.

De spin-off start een jaar na de gebeurtenissen in het laatste seizoen van de originele serie en de toon zal in vergelijking iets minder serieus zijn dan voorheen. In The Good Fight gaan de jonge advocate Maia (Rose Leslie uit Game of Thrones) en haar mentor Diane Lockhart (een terugkerende Christine Baranski) noodgedwongen aan de slag voor het advocatenkantoor van Lucca Quinn (een terugkerende Cush Jumbo). Bijrollen zijn er voor Delroy Lindo, Sarah Steele, Paul Guilfoyle, Bernadette Peters en Erica Tazel. The Good Fight debuteert in februari op CBS All Access, de online streamingdienst van de zender. De spin-off neemt de plek in van het onlangs tot mei uitgestelde Star Trek Discovery , en wordt zo de eerste originele serie die CBS exclusief online beschikbaar stelt.

The Good Wife-bedenkers Robert en Michelle King zullen ook voor The Good Fight aantreden als showrunners. Ridley Scott en David W. Zucker keren terug als producenten. De eerste zes seizoenen van The Good Wife zijn nu te zien op Netflix.