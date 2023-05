The Good Place krijgt tweede seizoen

Kristen Bell en Ted Danson keren terug in een tweede seizoen van The Good Place. NBC bestelt dertien nieuwe afleveringen.

In de komische serie belandt de egocentrische Eleanor (Bell, bekend van Veronica Mars) na haar plotselinge dood in de hemel, oftewel the good place , waar ze helemaal niet thuishoort. Ze besluit het administratieve foutje echter stil te houden, terwijl ze in het geheim haar leven probeert te beteren, om zo een langer verblijf veilig te stellen. De utopische plek waar ze terecht is gekomen werd ontworpen door Michael (Danson, bekend van Cheers ), die er tevens dienst doet als een soort manager. The Good Place werd gecreëerd door Mike Schur, eerder schrijver voor de Amerikaanse remake van The Office en tevens (mede)bedenker van Parks and Recreation en Brooklyn Nine-Nine . De finale van het eerste seizoen ging eerder deze maand op 19 januari in première. Drie dagen na de uitzending op televisie was de aflevering – inclusief VOD-kijkbeurten – in totaal door ruim vijf miljoen mensen bekeken.