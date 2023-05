The Goldbergs krijgt een spin-off van ABC • Netflix , Nieuws • 10-11-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

ABC werkt aan een spin-off van het komische The Goldbergs. De hoofdrol in de nieuwe serie gaat naar acteur en komiek Bryan Callen.

Callen was al in verschillende afleveringen van The Goldbergs te zien als gymleraar en coach Rick Mellor. De nog titelloze spin-off moet zijn personage verder uitdiepen, maar dan in een latere periode. Waar The Goldbergs zich afspeelt in de jaren 80, verplaatst de nieuwe serie de actie namelijk naar de jaren 90. In de spin-off zal Mellor in samenwerking met een andere leraar drie jonge buitenbeentjes onder zijn hoede nemen. Achter de schermen is Adam F. Goldberg opnieuw betrokken als scenarist en producent. Goldberg is de bedenker van de originele serie, waarvoor hij zich liet inspireren door zijn eigen jeugd. In Nederland kan je de eerste twee seizoenen van The Goldbergs terugkijken op Netflix, terwijl in Amerika nu het vierde seizoen wordt uitgezonden.

Het is de tweede keer in korte tijd dat een zender een spin-off van één van hun populaire komedies aankondigt. CBS liet onlangs weten dat er gewerkt wordt aan een spin-off van The Big Bang Theory , die draait om een jonge Sheldon Cooper.