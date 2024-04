The Godfather van Oss: true-crime-serie komt in mei naar Videoland

Na De Gijzeling in de Apple Store komt Videoland met een nieuwe true-crime-docu in de vorm van The Godfather van Oss. De tweedelige reeks zou eigenlijk in al februari verschijnen, maar heeft inmiddels een nieuwe premièredatum en is nu vanaf woensdag 15 mei in zijn geheel te zien. De documentaire volgt het onderzoek van politie en justitie naar Martien R. en zijn familie, die zich bezighouden met georganiseerde drugscriminaliteit, wapenhandel en witwassen. Anderhalf jaar lang keek en luisterde de politie mee op plekken waar de familie zich onbespied waande. Voor het eerst vertellen politie en justitie over hun operatie, maar ook andere betrokkenen, inclusief een aantal verdachten, komen aan het woord. Videoland maakte in het verleden al meer true-crime-documentaires over Nederlandse criminelen, zoals Martin H. (over een corrupte agent) en Mijn vader de hasjkoning (over de zoon van een drugsbaas).