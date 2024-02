De Gijzeling in de Apple Store S01: journalistiek verantwoorde thriller Videoland , Documentaire , Serie • 22-02-2024 • leestijd 2 minuten • 850 keer bekeken • bewaren

In twee afleveringen toont journalist Roos Gerritsen een fascinerende blik achter de schermen tijdens de roemruchte gijzeling in de Apple Store in 2022.

Een portret van Nederlandse nuchterheid, zo zou je De Gijzeling in de Apple Store kunnen omschrijven. In twee afleveringen toont journalist Roos Gerritsen onder meer een blik achter de schermen bij de politie tijdens de gijzeling in de Apple Store aan het Amsterdamse Leidseplein in 2022. Wanneer een man in een ogenschijnlijk bomvest daar een klant gijzelt (terwijl andere mensen zich hebben opgesloten in een kast), zoeken rechercheurs naarstig naar aanwijzingen. Wie is hij? Staat hij in de systemen? Gerritsen laat alle facetten van dit werk voorbijkomen en krijgt opvallend genoeg ook vrijwel iedereen voor de camera.

Het meest opzienbarende aan het tweeluik zijn beelden van de gijzeling zelf, die bijzonder unheimisch ogen: de dader, Abdel A., droeg tijdens de gijzeling een bodycam. In verschillende shots is zijn perspectief te zien, vanuit de winkel. Hoewel bij die beelden weer weinig context geleverd kan worden, want het motief van de gijzelnemer blijft onduidelijk - zoals bekend overlijdt hij een dag nadat hij tijdens de gijzeling wordt geschept door de auto van een oplettende agent. Maar daar draait De Gijzeling in de Apple Store ook niet per se om. De serie vat juist de impact van zo’n gebeurtenis. Ook op de slachtoffers. Zo verschijnt een medewerker van de Apple Store, die in de betreffende kast zat, meermaals in beeld om zijn visie op de zaak en zijn ijzingwekkende ervaring te delen.

Hij kan er nu gedecideerd over praten, maar het trauma is bij vlagen zichtbaar in zijn gelaat. En zodra hij vertelt hoe het was om opgesloten te zitten, transformeert De Gijzeling in de Apple Store voor even tot een thriller. Gerritsen maakt in die zin unieke emoties invoelbaar. De Gijzeling in de Apple Store voldoet in die zin zonder twijfel aan de verwachtingen.

Dit jaar zal Netflix met een dramatisatie komen van deze gebeurtenissen. Het valt te benieuwen hoe die speelfilm zich straks verhoudt tot deze prima documentairereeks.