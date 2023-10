The Flatshare: komische dramaserie van Paramount+ komt naar de NPO

Binnenkort kun je bij de NPO kijken naar de nieuwe Britse serie The Flatshare: het komische drama verschijnt op donderdag 19 oktober in zijn geheel (zes afleveringen) op NPO Plus en is daarna vanaf dinsdag 31 oktober ook te zien op NPO 3. The Flatshare volgt Journaliste Tiffany (Jessica Brown Findlay), die na het einde van haar relatie dringend op zoek is naar een nieuwe woning. Ze besluit een appartement te delen met verpleger Leon (Anthony Welsh): ze betalen beiden de huur, maar omdat hij nachtdiensten draait en zij overdag aan het werk is komen ze elkaar nooit tegen. Ze communiceren enkel via post-it-notes die ze telkens in de woning voor elkaar achterlaten. De serie is een bewerking van het gelijknamige boek van Beth O’Leary en werd vorig jaar gemaakt voor de Britse tak van streamingdienst Paramount+.