The Fall of the House of Usher S01E01-02: schrikwekkend, spannend en slim Netflix , Serie , Recensie • 12-10-2023 • leestijd 2 minuten • 1598 keer bekeken • bewaren

© Eike Schroter / Netflix

Mike Flanagan trekt kortverhaal van Edgar Allan Poe naar het heden met fijn gecaste horrorreeks over een familie met bloed aan de handen.

Scenarist, regisseur en horrorfanaat Mike Flanagan waagt zich in zijn nieuwste project aan het korte verhaal The Fall of the House of Usher van Edgar Allan Poe. Dat verhaal draait onder meer om een man die lijdt aan waanzin (of toch niet?) en wordt bezocht door zijn beste vriend. Wie Poe’s werk kent zal in de eerste twee afleveringen van Flanagans serie al meteen fijne en schrikwekkende parallellen zien. Hoewel Flanagan de plot naar het heden heeft getrokken. Zijn The Fall of the House of Usher draait om de tweeling Roderick (Bruce Greenwood) en Madeline (Mary McDonnell), die in de jaren 70 een farmaceutisch bedrijf oprichten.

Die zet blijkt succesvol: Roderick en Madeline verdienen een fortuin met de verkoop van pijnstillers. Flanagans serie is in die zin een flagrante knipoog naar de Amerikaanse Sackler-familie, die al in meerdere fictieseries (zie Dopesick en Painkiller) werd geportretteerd als een groep van monsters die zonder scrupules uiterst verslavende drugs verkocht aan Amerikanen. Maar politiek speelt in de serie slechts op de achtergrond een rol. Dat Flanagan zich focust op een kwaadaardige groep van mensen biedt hem vooral de mogelijkheid om zijn personages hardvochtige dialoog uit te laten spreken. Zoals wanneer Roderick in het heden in zijn villa een duur glas cognac voor officier van justitie Dupin (Carl Lumbly) inschenkt en zegt: ‘Proef maar eens een paar jaar van jouw salaris.’

© Eike Schroter / Netflix

De bovengenoemde scène speelt zich af nadat de zes kinderen van Roderick in twee weken tijd allemaal zijn omgekomen. Dit heeft weer te maken met een rechtszaak die Dupin ook in het heden voert tegen de Usher-familie. De ranken in de familie (die bestaat uit echtelijke en buitenechtelijke kinderen van Roderick) zijn eerst nog gesloten, maar al snel wordt de suggestie gewekt dat er zich een informant in de Usher-gelederen bevindt die Dupin voorziet van kwalijke informatie. Moeiteloos introduceert Flanagan dwarsverbanden en talloze personages, zoals hij eerder ook al in Midnight Mass deed. Carla Gugino speelt het meest opvallende personage: een soort geestverschijning die telkens voor even in beeld verschijnt.

© Eike Schroter / Netflix

Flanagan is niet verleerd hoe hij de kijker de stuipen op het lijf kan jagen. The Fall of the House of Usher is onvervalste gothic in de traditie van Poe. Met gezichten waar schaduwen op zijn geworpen en een naargeestig spel met perceptie. Met Halloween in het verschiet komen deze acht afleveringen precies op tijd.

The Fall of the House of Usher, vanaf donderdag 12 oktober 2023 in zijn geheel te zien bij Netflix