The Exorcist S1E1: Opnieuw bezeten door de duivel

The Exorcist is een niet onaardige wederopstanding van de gelijknamige horrorklassieker.

Een priester loopt midden in de nacht door de straten van Mexico City, zijn gitzwarte hoed verhuld zijn gelaat. In zijn tas zitten ongetwijfeld de attributen voor een exorcisme: een Bijbel, wijwater, en een kruis. In de esoterische openingsscène van The Exorcist wordt schaamteloos verwezen naar het oorspronkelijke bronmateriaal: de gelijknamige horrorklassieker uit 1973. Scenarist Jeremy Slater – onder meer bekend van Fantastic Four (2015) – weet dan ook dat de kijker deze iconografische beelden zal verwachten.

Dus in deze remake – die zich afspeelt in Chicago – draait het evenzeer om een bezeten vrouw, want vrouwen zijn ontvankelijker jegens demonen? Hoe dan ook: Angela Rance (Geena Davis) roept de hulp in van eerwaarde Tomas Ortega (Alfonso Herrera) wanneer ze de aanwezigheid van een bovennatuurlijke entiteit vermoedt in haar huis. Haar dochter Kat (Brianne Howey) vertoont vreemd gedrag. De onwetende Ortega stelt haar gerust: dergelijke verschijnselen bestaan niet. Maar hoe verklaart hij dan zijn telkens terugkerende nachtmerries?

Ortega wordt elke nacht in zijn dromen meegenomen naar een smoezelig kamertje waar een uitdrijving plaatsvindt. Het blijkt Gods methode om hem in de richting te wijzen van exorcist Marcus (Ben Daniels). Deze bijzonder sceptische priester zal Ortega de kneepjes van het vak leren. Wij moeten – net als Ortega – immers opnieuw kennismaken met de conventies van het exorcisme. Een praktijk die al enige tijd is verdwenen uit de samenleving. Nu zal een nieuwe generatie opgroeien met aan bed gekluisterde wezens die met obscene gebaren en onnavolgbaar gekrijs hun demonische ongenoegen uiten – muzikaal begeleidt door het vermaarde Tubular Bells van Mike Oldfield.

