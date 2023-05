The Exorcist S1 trailer: Geena Davis moet de duivel uitdrijven • Nieuws • 23-07-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Hoewel The Conjuring dichtbij kwam, is de door William Friedkin geregisseerde adaptatie van The Exorcist nog steeds de succesvolste horrorfilm aller tijden. Dat weerhield Fox er echter niet van om het werk van auteur William Blatty nogmaals te adapteren als televisieserie. Bekijk alvast wat van het resultaat in de trailer.

In de televisieserie zien we Geena Davis in de Ellen Burstyn-rol. Davis heeft natuurlijk al wat ervaring in het horrorgenre, zo speelde ze onder meer in David Cronenbergs filmklassieker The Fly. In The Exorcist begint ze te vermoeden dat er demonen in haar huis ronddwalen. Haar oudste dochter Katherine (Brianne Howey) weigert namelijk haar kamer te verlaten en haar jongste dochter Casey (Hannah Kasulka) hoort stemmen uit de muren komen. Daarom schakelt ze uiteindelijk de hulp in van de jonge en naïeve priester Tomas Ortega (Alfonso Herrera), die samen met een ervaren collega (Ben Daniels) de duivel probeert uit te drijven.

De eerste aflevering van de serie werd geregisseerd door Rupert Wyatt, bekend van onder meer de succesvolle filmreboot Rise of the Planet of the Apes uit 2011. De laatste jaren werden er wel vaker films over duivelse kinderen opnieuw gemaakt voor televisie – denk aan Rosemary's Baby en het op The Omen gebaseerde Damien – maar tot nu toe allemaal met weinig succes. Of het The Exorcist beter afgaat kunnen we gaan zien vanaf 23 september.