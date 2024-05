The Equalizer S03E01: fijne cast; weinig vernieuwend Star , Serie , Recensie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

© CBS Studios / Universal Television

Je blijft gebiologeerd kijken vanwege Queen Latifah en haar hulpjes; niet voor de lusteloze verhaallijnen.

Cartoonesk; zo zou je The Equalizer ook in het derde seizoen kunnen omschrijven. Het lijkt er sterk op dat scenaristen Andrew W. Marlowe en Terri Edda Miller geenszins de intentie hebben om hun thrillerreeks te wortelen in een zekere realiteit. Neem bijvoorbeeld de plot: een bad guy (Chris Vance speelt Mason Quinn) heeft een plan bekokstoofd om New York op te blazen met een atoomboom. Klinkt alsof het rechtstreeks uit een stripboek komt. De wreker uit deze serie, Queen Latifah in de rol van Robyn McCall, draagt alleen geen spandex. Maar McCall, de ‘Equalizer’ (gelijkmaker) uit de titel, heeft wel een vastberaden blik waar Batman vast van onder de indruk zou zijn.

© CBS Studios / Universal Television

Van kwalitatieve, hoogstaande verhalen moet de serie het dus niet hebben. Wel van de cast: Latifah heeft tegelijk iets autoritaire en ontwapenends; Adam Goldberg speelt, zoals hij wel vaker doet, een laconieke maar trefzekere technische rechterhand; Liza Lapira kruipt opnieuw in de huid van McCalls andere secondant (en bar-uitbater) Mel. Je zou kunnen stellen: McCall is Batman met twee Robins. Overzichtelijk en begrijpelijk. Hapklare televisie die kenmerkend is voor wat tegenwoordig bij de grote Amerikaanse zenders te zien is – The Equalizer wordt uitgezonden bij CBS.

© CBS Studios / Universal Television

Bij die zenders hoef je ook geen innovatie te verwachten. De mens is een gewoontedier en naar The Equalizer kijken bijna acht miljoen mensen per aflevering; dat is voor Amerikaanse begrippen een hoop. De makers hebben geen incentive om eens iets anders te doen, want die Amerikaanse tv-kijker die nog zapt heeft ogenschijnlijk geen behoefte aan nieuwigheid. The Equalizer vertegenwoordigt in die zin wat televisie ooit nog voor meer mensen was: een warm bad dat je lukraak aanzette als je zin had in een beetje vermaak waar je niet erg diep bij na hoeft te denken.