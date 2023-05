The Departed van Martin Scorsese wordt tv-serie • Nieuws • 24-08-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

De misdaadfilm The Departed – waar regisseur Martin Scorsese in 2007 zijn eerste Oscar voor won – is in ontwikkeling als tv-serie. Amazon zal de nieuwe versie naar het kleine scherm brengen.

The Departed was destijds al een remake van het Aziatische Infernal Affairs uit 2002. De versie van Scorsese speelde zich af in Boston, waar agent Leonardo DiCaprio undercover ging bij misdaadbaas Jack Nicholson, terwijl crimineel Matt Damon het politiekorps van Martin Sheen infiltreerde. De tv-versie moet de actie verplaatsen naar Chicago, waar een jonge agent undercover gaat bij een Latijns-Amerikaanse misdaadbende. Tegelijkertijd plaatst de bende een eigen mol binnen het politiekorps. De televisie-variant zal worden geschreven door Jason Richman, bedenker van de misdaadserie Detroit 1-8-7 met Michael Imperioli.

Scorsese’s versie van The Departed werd geschreven door William Monahan, die eveneens een Oscar won voor zijn scenario. Na al het kritische en commerciële succes was er destijds even sprake van een mogelijke sequel – het originele Infernal Affairs werd uiteindelijk zelfs een trilogie – op de film, maar deze kwam nooit van de grond. Naast The Departed heeft Amazon momenteel ook Jack Ryan en Buckaroo Banzai – beide eveneens ooit speelfilms - in ontwikkeling.