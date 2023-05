The Dark Tower-serie komt in 2018 naar tv • Nieuws • 22-09-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

Naast een film krijgt The Dark Tower van Stephen King ook een bijbehorende tv-adaptatie. De serie dient als prequel op de film en Idris Elba ( The Wire ) zal in beide te zien zijn.

Elba geeft gestalte aan Roland Deschain en maakt begin 2017 in de film zijn debuut als het hoofdpersonage uit de boekenreeks van King. Of Matthew McConaughey dan ook opnieuw in de huid kruipt van zijn tegenhanger The Man in Black is niet bekend. The Man in Black kan in de boeken van gedaante veranderen en zou dus hercast kunnen worden. Scenarist Akiva Goldsman kon wel alvast aan Entertainment Weekly vertellen dat productiebedrijf MRC 10 tot 13 afleveringen van de serie zal financieren, afhankelijk van hoe het scenario zich ontwikkelt. De opnamen starten in 2017 en de serie moet in 2018 in première gaan. De zender of streamingdienst waarop dat gaat gebeuren is nog niet bekend, maar de toon van The Dark Tower zou vergelijkbaar zijn met die van Game of Thrones , dus er zal gezocht worden naar een plek met zo min mogelijk restricties.

De achtdelige boekenreeks van The Dark Tower speelt zich af in een wereld parallel aan de onze, waarin scherpschutter Roland Deschain op zoek gaat naar het object waar de titel naar verwijst. Een filmadaptatie is al jaren in ontwikkeling. Eerste probeerde J.J. Abrams hem van de grond te krijgen en daarna waagde Ron Howard nog een poging. Inmiddels zijn de opnamen afgrond met de Deense regisseur Nikolaj Arcel ( A Royal Affair ) aan het roer. De film verschijnt op 23 februari 2017 in Nederland.