The CW geeft trailer voor Riverdale vrij

Greg Berlanti (Dawson’s Creek, Everwood) produceert een nieuwe dramaserie voor The CW. Bekijk een uitgebreid voorproefje op Riverdale.

Berlanti staat inmiddels vooral bekend als de grote man achter de DC-comics verfilmingen die momenteel te zien zijn op The CW, zoals The Flash, Arrow en Legends of Tomorrow . Ook Riverdale stamt af van een stripboek, maar deze keer zijn er geen superhelden te bekennen. Het tienerdrama is namelijk gebaseerd op personages van de uitgeverij Archie Comics en wordt door de makers omschreven als een moordmysterie in de stijl van Twin Peaks . In de televisieadaptatie zien we K.J. Apa als Archie Andrews, Cole Sprouse als Jughead Jones, Camila Mendes als Veronica Lodge, Lili Reinhart als Betty Cooper, Luke Perry als Fred Andrews, Ross Butler als Reggie Mantle en Madelaine Petsch als Cheryl Blossom. Ook de fictieve band Josie and The Pussycats, dat in de jaren zeventig al eens een eigen Hanna-Barbera cartoon kreeg, zal in de serie te zien zijn.