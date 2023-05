The Crown wint Golden Globe voor beste drama

Gisteren werden in Los Angeles de Golden Globes uitgereikt. The Crown ging naar huis met het beeldje voor Beste Dramaserie.

De Netflix-productie liet in de categorie onder meer nieuwkomers Westworld en Stranger Things achter zich, evenals voormalig winnaar Game of Thrones . Ook The Crown-actrice Claire Foy won in de categorie Beste Actrice in een Dramaserie. Bij de mannen werd Billy Bob Thornton uitgeroepen tot Beste Acteur in een Dramaserie, voor zijn rol in het eerste seizoen van Goliath . In de categorie Beste Musical of Komedie was het dit jaar niet Veep of Transparent , maar nieuwkomer Atlanta dat aan het langste eind trok. Hoofdrolspeler Donald Glover won Beste Acteur in een Musical of Komedie, terwijl die prijs bij de vrouwen werd uitgereikt aan Tracee Ellis Ross voor Black-ish . Bij de miniseries en televisiefilms was The Night Manager de groter winnaar. Alle drie de hoofdrolspelers (Tom Hiddleston, Hugh Laurie en Olivia Colman) wonnen beeldjes, hoewel American Crime Story er echter wel vandoor ging met de grote prijs voor Beste Miniserie of Televisiefilm.