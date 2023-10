The Crown: trailer voor eerste deel van zesde seizoen van Netflix-serie

Het laatste seizoen van het drama van Peter Morgan (The Queen) wordt opgesplitst in twee delen: in november verschijnen de eerste vier (van de tien) afleveringen.

Netflix onthulde vandaag de officiële trailer voor (het eerste deel van) het zesde seizoen van The Crown. In het slot van het historische drama zien we onder meer de opbloeiende relatie tussen prinses Diana (Elizabeth Debicki) en Dodi Fayed (Khalid Abdalla), voordat een auto-ongeluk in Parijs uiteindelijk fatale gevolgen heeft voor het koppel. Prins William (Ed McVey) probeert na de tragedie het normale leven weer op te pakken. Verder is er in de reeks aandacht voor onder meer het huwelijk van Charles en Camilla en de start van het koninklijke sprookje van William en Kate. Het zesde seizoen bestaat uit tien afleveringen: de eerste vier verschijnen op 16 november en de overige zes debuteren op 14 december.