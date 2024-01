The Capture: tweede seizoen gaat eind januari van start op Canvas

Het tweede seizoen van de Britse serie The Capture is vanaf zaterdag 27 januari te zien op zender Canvas. The Capture is een paranoia-thriller die draait om deepfakes en desinformatie. In het eerste seizoen dook rechercheur Rachel Carey (Holliday Grainger uit The Borgias) in de zaak van een ex-soldaat die zich door toedoen van videobewijs beschuldigd zag worden van moord. In het tweede seizoen bijt ze zich vast in een nieuwe zaak: de opkomende politicus Isaac Turner (Paapa Essiedu uit I May Destroy You) raakt door toedoen van een deepfake verwikkeld in een complot en het is aan Carey om de feiten van de fictie te onderscheiden. Naast Essiedu werd ook Indira Varma aan de cast toegevoegd. Drie weken lang zie je elke week een dubbele aflevering.