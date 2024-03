The Boys in the Boat: oubollige feelgoodfilm

George Clooney verbeeldt in zijn nieuwste film de bijzondere triomf van een legendarisch sportteam. Op de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn behalen de Amerikanen van de mannen-acht de gouden medaille. Ze komen van ver; de atleten zijn namelijk studenten aan de universiteit van Washington. En die universiteit heeft, zo is te zien in de film, helemaal geen groot budget voor professionele sportactiviteiten. Maar wel een coach met een plan én doorzettingsvermogen. Joel Edgerton speelt Al Ulbrickson, de man die zijn pupillen naar succes wil leiden.

Maar dat is allemaal bijzaak. The Boys in the Boat is vooral een oubollige film waarin patriottistisch sentiment weer eens ter sprake wordt gebracht. De vrije Amerikanen nemen het (onder meer) op tegen de blonde nazi’s. Uit niets valt te concluderen dat Clooney het verhaal, dat is gebaseerd op het boek van Daniel James Brown, naar het heden wilde trekken. In sommige opzichten, en met een beetje fantasie, zou je bijna kunnen stellen dat The Boys in the Boat in al zijn ongecompliceerdheid bijna oogt als een jarendertigfilm. Een gemankeerde, historische feelgoodfilm.