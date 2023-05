The Blacklist: Redemption onthult eerste trailer

Drie criminelen uit The Blacklist komen samen in een spin-off van de NBC-serie. Bekijk de trailer voor The Blacklist: Redemption.

De hoofdrol in de spin-off ging naar onze eigen Famke Janssen ( GoldenEye , X-Men ), die op het kleine scherm al eerder een vaste rol had in Hemlock Grove en tevens gastrollen speelde in series als How to Get Away with Murder en Nip/Tuck. Ze geeft in Redemption opnieuw gestalte aan Susan ‘Scottie’ Hargrave, die aan het hoofd staat van een geheime organisatie met huurlingen. Ze stelt een nieuw team samen dat zich specialiseert in het oplossen van problemen waar overheden niet aan durven komen, om op die manier toch nog iets goeds te doen in de wereld. Het personage van Janssen debuteerde vorig jaar al in een aflevering van The Blacklist en ook de individuen die ze rekruteert waren al eerder te zien in de serie. Ryan Eggold ( Daybreak ) geeft namelijk weer gestalte aan Tom Keen en Edi Gathegi ( StartUp ) komt wederom terug als Matias Solomon.