The Blacklist: Redemption: een driehoeksrelatie en een lading geheimen • Recensie • 10-04-2017

Het is een goede vraag of NBC-hit The Blacklist perse een spin-off nodig had. Maar Redemption weet voorlopig genoeg te intrigeren. En Famke Janssen in een hoofdrol is altijd een grote pre.

Terwijl het aantal kijkers van de oorspronkelijke Blacklist (inmiddels toe aan seizoen 4) langzaam terugloopt, durven de makers het toch aan een spin-off te lanceren die zich focust op Tom Keen (Ryan Eggold).

De man van hoofdpersoon Liz (Megan Boone) bleek in de loop van de reeks ook tot aan zijn oksel in de spionnenwereld te zitten; de derde serie eindigde met de onthulling dat zijn moeder Scottie (Famke Janssen, altijd goed) een machtige groep van oud-criminelen leidt die probeert om duistere kwaliteiten in te zetten voor betere doelen. Toch is Scottie niet te vertrouwen, waarschuwt in de proloog van Redemption zijn toch niet overleden vader Howard (Terry ‘ Lost ’ O’Quinn) die hem vraagt haar vertrouwen te winnen en te achterhalen wat zij van plan is.

De energie en het tempo van de eerste aflevering van Redemption doet denken aan de J.J. Abrams-serie Alias met Jennifer Garner als getalenteerde spion die in hoog tempo de meest onwaarschijnlijke crises wist te slechten. Ook het team van Scottie heeft de benodigde tech- en wapen-experts die alles lijken te kunnen, wat meteen een stukje spanning van het subplotje van de week weg neemt (dit maal een CIA-agent die moet worden bevrijd).

De spanning moet derhalve komen van de lading geheimen waarmee de driehoeksrelatie tussen Tom, Scottie en Howard zwanger is. Wat is de dubbele agenda van de ongenaakbare Scottie? Is Howard wel zo integer als hij zegt te zijn? En waar haalt Tom Keen de tijd vandaan om naast zijn gelukkige gezinnetje nog zoveel te doen met zijn moeder?

Het geheime wapen van de originele Blacklist is nog steeds hoofdrolspeler James Spader, die van intrigant Red een even onuitstaanbaar als charmant personage wist te maken. Spader is in Redemption (dat zonder actuele voorkennis van de originele serie lastiger te volgen is) vooralsnog nergens te bekennen, wat betekent dat Eggold en Janssen de kar zullen moeten trekken. Vooralsnog gaat dat ze prima af – al zal de tijd moeten leren of deze in principe veelbelovende spin-off onze interesse daadwerkelijk vast weet te houden.

The Blacklist: Redempion, vanaf 10 april, RTL5, 21:30