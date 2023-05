The Big Bang Theory S10E1: nieuwe gezichten en vertrouwde grappen • Recensie • 20-09-2016 • leestijd 2 minuten • bewaren

De nerd-formule in The Big Bang Theory blijft ook in dit tiende seizoen gewoon werken.

Komedieseries hebben nog wel eens de neiging om te bevriezen op een moment van succes. Als iets blijkt te werken, zijn makers huiverig om zaken te veranderen uit angst dat ze het momentum verliezen en kijkers kwijtraken. En juist dat zorgt dan voor slijtage van de grappen en een gevoel van stilstand. Die fout maken de makers van The Big Bang Theory niet en dus zagen we in seizoen negen een paar mooie persoonlijke ontwikkelingen. Sheldon (Jim Parsons) blijft beetje bij beetje menselijker worden en zijn relatie met Amy (Mayim Bialik) werd zelfs fysiek. Bernadette (Melissa Rauch) en Howard (Simon Helberg) zijn een stapje verder en ontdekten dat ze een baby zullen gaan krijgen.

Het vorige seizoen eindigde met Penny (Kaley Cuoco) en Leonard (Johnny Galecki) die opnieuw zouden trouwen voor de familie en de dreiging dat Leonards vader Alfred (Judd Hirsch) naar bed zou gaan met Sheldons moeder Mary (Laurie Metcalf). Die verhaallijnen worden nu netjes afgewerkt, waarbij direct wat nieuwe gezichten worden geïntroduceerd. Naast Pennys vader Wyatt (Keith Carradine) die al eens was langsgekomen, zijn ook haar moeder Susan (Katey Sagal) en broer Randall (Jack McBrayer) aanwezig bij de ceremonie. Sagal ( Sons of Anarchy ) en McBrayer ( 30 Rock ) zijn niet de minste namen om aan de cast toe te voegen, al zijn de teksten die ze bij hun debuut krijgen helaas niet de sterkste en voelt de interactie met de rest van de cast nog wat onwennig. Het is te hopen dat beide later in het seizoen meer en beter materiaal krijgen om mee te spelen. Datzelfde geldt voor Dean Norris ( Breaking Bad ) die een paar seconden voorbij schiet als de strenge legerofficier Williams.

De humor blijft steunen op het sociaal onhandige gedrag van Sheldon, de nerderige inslag van de mannen en het gekibbel tussen de personages onderling. Waar dat bovenliggende mechanisme hetzelfde blijft, daar evolueert de groep vrienden in zijn geheel naar nieuwe levensfases. Doordat de onderwerpen van de grappen meeveranderen voelt de serie fris genoeg om in ieder geval weer een seizoen door te kunnen.

Seizoen 10 vanaf 19 september op CBS