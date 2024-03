The Beast in Me: Claire Danes gecast in Netflix-serie van Homeland-maker

De website Variety bericht dat Claire Danes de hoofdrol zal spelen in de nieuwe Netflix-serie The Beast in Me. De thriller werd bedacht door Gabe Rotter (The X-Files) en Howard Gordon (Tyrant) zal aantreden als showrunner. Gordon en Danes werkten eerder al aan de mede door Gordon bedachte spionageserie Homeland (foto). Danes geeft in The Beast in Me gestalte aan Aggie Wiggs, een bejubelde schrijfster die zich na de tragische dood van haar zoontje volledig heeft teruggetrokken uit het openbare leven en geen letter meer op papier krijgt gezet. Ze vindt een nieuw onderwerp voor een boek wanneer Nile Sheldon, een enorm rijke vastgoedmagneet die de hoofdverdachte was toen zijn vrouw verdween, naast haar komt wonen. Wiggs is zowel gefascineerd als verafschuwd door hem en terwijl ze probeert te achterhalen of hij schuldig is of niet ontstaat er een gevaarlijk kat-en-muisspel.