The Bear: derde seizoen verschijnt in juli op Disney

Het derde seizoen van The Bear is vanaf woensdag 17 juli te streamen op Disney+. En dat is ongeveer drie weken na de release in Amerika, waar alle afleveringen van het derde seizoen vanaf 27 juni te streamen zijn bij Hulu. The Bear draait om de stressvolle perikelen in (de keuken van) een restaurant in Chicago. Jeremy Allen White (Shameless) speelt de hoofdrol als chef Carmy, Ayo Edebiri is te zien als zijn collega-chef Sydney en Ebon Moss-Bachrach geeft gestalte aan zijn vaak heetgebakerde neef Richie. Alle drie de acteurs wonnen eerder dit jaar nog een Emmy voor hun optreden in het tweede seizoen van de komische dramaserie, waarbij ook de serie zelf bekroond werd met een award. Naar verluidt keert ook Will Poulter, die een gastrolletje had in het tweede seizoen, in de derde reeks weer terug als chef Luca. The Bear werd ontwikkeld door Christopher Storer, die eerder als regisseur en producent werkte aan Ramy.