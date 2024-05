The Batman is vanaf 18 april te zien op HBO Max

De recente bioscoophit met Robert Pattinson in de titelrol is binnenkort al thuis te streamen.

HBO Max heeft de release van The Batman onthuld: vanaf 18 april is de nieuwe Batman-film in Nederland bij de vod-dienst te streamen. In de film zien we een nog jonge Bruce Wayne (Robert Pattinson uit The Lighthouse ), die nu twee jaar de straten van Gotham City veilig probeert te houden als Batman en een aantal door The Riddler (Paul Dano) gepleegde moorden op moet lossen. Er zijn bijrollen voor Zoë Kravitz als Selina Kyle / Catwoman, Jeffrey Wright als James Gordon, Andy Serkis als butler Alfred en een onherkenbare Colin Farrell als Oswald Cobblepot / The Penguin. The Batman werd geregisseerd door Matt Reeves (bekend van de laatste twee Planet of the Apes-films), die voor HBO Max tevens werkt aan een spin-off-serie , waarin Farrell de hoofdrol speelt als The Penguin.