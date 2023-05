The Arrangement S1: Wervelwindromance à la Tom en Katie • Recensie • 05-03-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Makers laten opties open in onderhoudende nieuwe Hollywoodsoap.

Waarom met veel pijn en moeite iets nieuws verzinnen, als je voor smeuïge verhalen ook gewoon de Us Weekly open kan slaan? De wervelwindrelatie tussen ingénue Megan Morrison (Christine Evangelista) en superster Kyle West (Josh Henderson) in The Arrangement lijkt namelijk verdacht veel op die tussen Katie Holmes en een bepaalde Hollywood actieheld, sofaspringer én Scientologyparadepaard, die elkaar tijdens de audities voor Mission: Impossible III voor het eerst diep in de ogen keken. Megan en Kyle ontmoeten elkaar tijdens een auditie voor Kyles nieuwste actiefilm, de vonken slaan over en twee dagen later wordt Megan gepresenteerd met een huwelijkscontract ter waarde van 10 miljoen Dollar. Haar agent is blij verrast. ‘Jij en je 25-jarige vagina hebben duidelijk indruk gemaakt.’

We weten hoe het allemaal in het echt verliep, maar in de serie komt Tom Cruise, pardon, Kyle West er genadig van af. Hij lijkt oprecht smoorverliefd te zijn op Bambi-hertje Megan, al staan zijn gepassioneerde gevoelens zijn zakelijke instinct niet in de weg. Een huwelijkscontract na twee dagen is misschien wat drastisch, maar, zo beredeneert Kyle, hij is niet alleen een mens, maar vooral ook een merk én het boegbeeld van zijn kerk: The Institute of Higher Learning, geleid door zakenpartner en beste vriend Terence (Michael Vartan, uit Alias).

Terence is wel duidelijk de ‘bad cop’ in deze routine, met zijn mooie vage verkooppraatjes over blauwdrukken voor een betere zelf, ‘valse externen’, ‘non-productieven’ en een enkele vermiste jonge vrouw. Hij heeft weinig vertrouwen in Megan, een actrice zonder naam of faam, van wie ze eigenlijk niets weten.

Laten we eerlijk zijn, Megan is zelf ook niet geheel vrij van blaam. Voordat Kyle haar ontdekte was ze een ploeterende actrice, of, zoals een restaurantbezoeker het honend opmerkte, ‘een serveerster die een actrice probeert te zijn’. Ze stapt met open ogen in een wurgcontract met een man die ze nog geen 48 uur kent, en waarvan ze niet veel meer weet dan dat hij haar de eerste avond ‘drie, bijna vier’ orgasmes bezorgde. Heeft ze dan niets van Anna en Hans uit Frozen geleerd? Als Kyle het boegbeeld is, is zij de accessoire, die – net als bij haar eigen styling – opeens aan allemaal strikte regels moet voldoen.

Qua carrière is het waarschijnlijk niet de meest briljante zet (ook de rol in Mission: Impossible III ging uiteindelijk aan Katies neus voorbij), maar de makers van The Arrangement houden de opties open. Gaat het Megan lukken meer te zijn dan alleen het ‘vriendinnetje van’? Ontpopt Terence zich straks van schimmige zakenman tot superschurk? Of krijgen Megan en Kyle dan toch hun Hollywood happy end?

The Arrangement. Vanaf 5 maart te zien bij E! Entertainment (Amerika)